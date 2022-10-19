Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хьюикфельдт видеозапись расстрела пленных армян азербайджанцами назвала ужасающей и подчеркнула, что виновные в подобных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Министр уверена, что прочный мир может быть достигнут только путем переговоров.

Такое мнение министр высказала в беседе с «Арменпресс» 19 октября в рамках своего официального визита в Армению.

«Видеозаписи, в которых азербайджанцы стреляют в безоружных армян, ужасают, и мы должны были отреагировать на них. Виновные в таких преступлениях должны быть привлечены к ответственности», — сказала Анникен Хьюикфельдт.

Министр подчеркнула, что ее воодушевило заявление, сделанное по итогам недавней четырехсторонней встречи в Праге, в которой лидеры Армении и Азербайджана подтвердили, что две страны признают территориальную целостность друг друга. Анникен Хьюикфельдт посчитала это важным шагом в правильном направлении к мирному урегулированию.

Норвегия внимательно следит за переговорами о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном. Анникен Хьюикфельдт считает, что прочный мир может быть достигнут только путем переговоров.

Министр иностранных дел Норвегии на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном подтвердила готовность Норвегии содействовать суверенитету и территориальной целостности Армении.

Говоря о гуманитарных вызовах после 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, и недавней агрессии против суверенной территории Армении, глава МИД Норвегии сказала, что они понимают в каком тяжелом положении оказались многие армяне в это трудное для страны время. Она напомнила, что Норвегия уже вовлечена в некоторые программы гуманитарной помощи в регионе, которые приносят пользу и армянам.

«Одна из целей моего визита — лучше понять, может ли Норвегия помочь и как она может это сделать, также найти новые области сотрудничества», — сказала министр.

Касаясь отношений между Арменией и Норвегией, приоритетов Норвегии в Армении и в регионе, министр подчеркнул, что их воодушевляет приверженность Армении демократическим реформам.

«Это смелый выбор в такое трудное время в сложном регионе. Цель моего визита отчасти состоит в том, чтобы выяснить, как Норвегия может поддержать вас в этом вопросе. Мы хотим расширить двусторонние отношения с нашими армянскими друзьями на основе общих ценностей. Мы также считаем, что мирный и процветающий Южный Кавказ важен не только для стран региона, но и для Европы и Норвегии», — отметила она.

Министр заверила, что Норвегия продолжит поддерживать план действий Совета Европы для Армении. «Совет Европы, Европейский банк реконструкции и развития и некоторые международные правозащитные организации являются нашими основными каналами содействия важным реформам в Армении», — заключила Анникен Хьюикфельдт.

А приоритетами содействия в регионе являются верховенство закона, демократия, права человека и окружающая среда.

Интервью вела Анна Григорян

Фото: Геворга Перкуперкяна