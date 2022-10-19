Делегация миссии ЕС по технической оценке в сопровождении полковника Ваграма Григоряна и губернатора Гегаркуникской области Карена Саркисяна посетила приграничные населенные пункты Вардениса. Как передает «Арменпресс», об этом губернатор сообщил на своей странице в Facebook.

«18 октября я вместе с командиром 2-го армейского корпуса ВС Армении полковником Ваграмом Григоряном и главой общины Варденис Аароном Хачатряном сопровождал делегацию миссии технической оценки ЕС в приграничные зоны: поселки Третук и Кутакан общины Варденис, пострадавшие при азербайджанской агрессии 2022 года.

Я представил информацию о 12 пострадавших населенных пунктах Чамбаракской и Варденисской укрупненных общин, в которых большой ущерб был нанесен поселкам Сотк и Кут. В Сотке повреждено 148 домов, в Куте — 12, в Верин Шоржа — 2. Повреждены две школы, один детский сад, административные здания поселков, библиотека и медицинский пункт. Пострадали и гражданские инфраструктуры, выполнение сельскохозяйственных работ стало опасным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командующий 2 армейским корпусом ВС Армении Ваграм Григорян на месте представил членам делегации ЕС доклад о последствиях агрессии, предпринятой ВС Азербайджана против Республики Армения 12 мая 2021 года и 13 сентября 2022 года.Армянская сторона заверила, что наблюдательная деятельность делегации миссии ЕС с их стороны постоянно будет поддерживаться, и будет налажено активное сотрудничество.