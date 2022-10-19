19 октября министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян принял благотворителя, общественного и политического деятеля Рубена Варданяна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Арцаха, отметив, что в тот же день состоялась и встреча Рубена Варданяна с сотрудниками Аппарата МИД.

Был обсужден широкий круг вопросов, связанных с внешней политикой Арцаха, региональными процессами и урегулированием азербайджано-карабахского конфликта.

Давид Бабаян приветствовал решение Рубена Варданяна переехать в Арцах и принять непосредственное участие в развитии и укреплении Арцаха, подчеркнув важность этого решения как с политической, так и с моральной точек зрения. Министр выразил признательность Рубену Варданяну за его постоянное содействие Арцаху и подчеркнул необходимость привлечения в этот сложный период деятелей с арцахоцентричным подходом и национальным мышлением.