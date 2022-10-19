В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

“Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано.

Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мартунинском и Мардакертском районах.

Осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики:

двух – по маршруту ШУША — ЛАЧИН;

двух – по маршруту ШУША — ЗАРЫСЛЫ.

Инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента продолжается разминирование местности. За сутки очищено 1,1 га территории.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2474,5 га территории, 689,5 км дорог, 1940 зданий, обнаружено и обезврежено 26675 взрывоопасных предметов.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении”, — говорится в сообщении.