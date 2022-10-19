Члены делегации технической миссии ЕС в сопровождении губернатора Гегаркуникской области Карена Саркисяна, командира 2-го армейского корпуса ВС Армении, полковника Ваграма Григоряна, главы общины Варденис Агарона Хачатряна посетили приграничные зоны близ населенных пунктов общины Варденис.

Как сообщает Арменпресс, командир второго армейского корпуса ВС Ваграм Григорян представил членам делегации ЕС на военной карте и с помощью приборов наблюдения ситуацию, которая сложилась вследствие вторжения азербайджанских вооруженных сил 12 мая 2021 г. и 13 сентября 2022 г. на территорию Республики Армения.

«Азербайджан нарушил границы Армении в нескольких направлениях как в 2021, так и в 2022 году, и вторгся на нашу территорию на несколько километров в нескольких направлениях. Присутствие азербайджанских вооруженных сил терроризирует жителей приграничных населенных пунктов, нарушает их нормальную жизнь и деятельность», — сказал Ваграм Григорян.

По словам губернатора Гегаркуникской области Карена Саркисяна, будет оказываться постоянная поддержка наблюдательной деятельности делегации миссии ЕС.