Завершился проходивший в Сент-Луисе чемпионат США по шахматам. В чемпионате участвовали Левон Аронян и Самуэль Севян.

Как сообщает «Арменпресс», чемпионом США 2022 года стал Фабиано Каруана, набравший 8,5 очков из 13 возможных.

Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, в турнирной таблице занял лишь 10-е место. Он набрал 6 очков.

Самуэль Севьян — 9-й. В его активе 7 очков.В чемпионате США по шахматам участвовали 14 шахматистов. Чемпионат стартовал 5 октября. Он состоял из 13 туров. Общий призовой фонд составлял 262 000 долларов США. Победитель получил 60 000 долларов.