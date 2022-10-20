Бывший глава общины Арабкир Ованнес Шагинян в следующем году примет участие в выборах в Совет старейшин Еревана в качестве кандидата на пост мэра.

Как сообщает «Арменпресс», Шагинян сообщил об этом на своей странице в Facebook.«Я, как основатель инициативы «Ереван 2805», принял решение в следующем году участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана в качестве кандидата на пост мэра.

Готовлюсь к встречам и консультациям с руководителями различных НПО и политических партий, также и с общественными деятелями-ереванцами, чтобы сформировать сильную группу кандидатов-интеллектуалов в Совет старейшин», — написал Ованнес Шагинян, пообещав в ближайшее время изложить свои планы подробнее.