Азербайджан расширил масштаб нарушений режима прекращения огня против Армении, начав применять и минометы. Что означает, что Баку идет на постепенное нагнетание ситуации и на провокации.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter написал госминистр Арцаха Артак Бегларян.

«Подчеркнем, что сегодня ночью Азербайджан расширил масштаб нарушений режима прекращения огня против Вооруженных сил Армении, на этот раз, применив и минометы. Это означает, что Баку идет на постепенное обострение ситуации и на провокации. Безнаказанность всегда порождает новые преступления», — написал Артак Бегларян.В ночь с 19-го на 20 октября около 00:05 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра, также и из минометов в направлении армянских позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы.