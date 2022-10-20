В рамках многолетней индикативной программы ЕС-Армения на 2021-2027 годы Европейский Союз предоставит Армении грантовое содействие в размере 10 миллионов евро для осуществления реформ в Полиции, также в направлениях управления миграцией и защиты прав человека.

Как сообщает «Арменпресс», это на заседании правительства представил вице-премьер Мгер Григорян, сказав, что содействие будет направлено на процесс формирования Министерства внутренних дел.

Соглашением о финансировании: «ЕС для устойчивых и подотчетных учреждений. Реформы в полиции и в миграции и защита прав человека в Армении» предусмотрено осуществление реформ в Полиции, в том числе по части расширения патрульной службы и усовершенствования миграционных служб», — сказал он.Мгер Григорян отметил, что в рамках программы содействие будет оказано и реализации утвержденной программы по защите прав человека и разработке программы действий на 2023-2025 годы, также Офису представителя по международным правовым вопросам с целью развития потенциала и повышения осведомленности общественности о правах человека.