Продолжается государственный визит президента Армении Ваагна Хачатуряна в Республику Болгария. 19 октября президент вылетел из Софии в Пловдив, в котором проживает большая армянская община. В Пловдиве он встретился с мэром города Здравко Димитровым.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Армении, Здравко Димитров на встрече в мэрии Пловдива сказал, что они с радостью ждали визита президента Армении.

«В Пловдиве довольно большая армянская община, которой мы очень гордимся. Здесь же находится и единственная в Болгарии армянская школа, действующая с 1834 года. В нашем городе есть и армянская церковь», — рассказал Здравко Димитров и кратко представил планы развития города и возможности сотрудничества.

Президент Хачатурян поблагодарил за теплый прием и высоко оценил доброжелательное отношение Болгарии к нашим соотечественникам. По словам президента, для представителей армянской общины здесь созданы хорошие условия, и они своей деятельностью постарались внести существенный вклад в развитие и в прогресс Болгарии.

Здравко Димитров особо отметил мэров Пловдива — армян по национальности, одним из которых был Тиран Парикян (1971-1979 гг). Он внес выдающийся вклад в дело формирования современного облика города. Карапет Товмасян, армянин по национальности, был мэром Пловдива в 1991-1995 годах, он был уважаемым врачом и общественным деятелем, и за время своего пребывания в должности внедрил ряд современных моделей управления.

Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с расширением сотрудничества в различных сферах. В рамках визита в Пловдив президент Хачатурян также посетил античный театр Филиппополиса, среднюю школу имени Виктории и Григора Тутунджян, Армянскую апостольскую церковь Св. Геворга и Дом-музей Степана Хиндлияна, болгарина армянского происхождения.