Европейский Союз предоставит Армении грантовое содействие в размере 23 миллионов евро, направленное на инклюзивное и устойчивое социально-экономическое восстановление и развитие.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства Соглашение о финансировании «Инструмент устойчивости ЕС для Армении» представил вице-премьер Мгер Григорян, сообщив, что в рамках первого компонента программы содействие будет оказано созданию, развитию и восстановлению предприятий Сюникской области.

«В рамках этого компонента около 1 500 микро-, малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей получат гранты для наращивания потенциала, повышения производительности и продвижения экспорта на рынок ЕС», — сказал Мгер Григорян.

Он отметил что, адресное содействие будет оказано и для развития деловых возможностей женщин и молодых людей и финансирования бизнес инициатив. Будут профинансированы инициативы, направленные на восстановление и доступность сельскохозяйственных инфраструктур, в том числе пастбищ и оросительных систем Сюникской области», — представил вице-премьер, добавив, что будет профинансирована и инициатива открытия в Гюмри Школы кулинарии и гостиничного менеджмента и Центра предпринимательства.

Соглашение также обеспечит содействие модернизации системы социальной защиты в Армении, развитию потенциала работников, разработке и реализации стратегии труда и социальной защиты и развитию единых социальных услуг, а также введению системы оценки инвалидности и определения правомочности в Армении в соответствии с международными стандартами.«Также будет оказана помощь объединенным центрам социального обслуживания в целях их технического оснащения. Будет оказана адресная поддержка инициативам по интеграции и социально-психологической поддержке перемещенных из Арцаха лиц», — добавил Мгер Григорян.