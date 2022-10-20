Переехавший в Арцах общественный и политический деятель Рубен Варданян в начале ноября официально вступит на пост государственного министра Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Варданян сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Меня очень беспокоят политические события, разворачивающиеся вокруг Армении и Арцаха, все обостряющаяся ситуация вокруг решения арцахской проблемы, от которой, без преувеличения, зависят судьбы как Армении, так и всего Армянского мира.

Я понимаю, что нет времени для долгих раздумий, и в этой ситуации у меня нет другого выхода, кроме как встать на сторону народа Арцаха и взять на себя свою долю ответственности за будущее Арцаха.

В течение полутора месяцев, встречи и общение с арцахскими политическими и общественными деятелями, представителями разных районов и разных социальных групп убедили меня, что люди поддерживают мою кандидатуру на должность государственного министра Республики Арцах и хотят видеть во мне ответственного лидера, который объединит вокруг себя все здоровые силы и возглавит реальную работу по выводу страны из кризиса.

В начале ноября я официально вступлю на должность государственного министра Арцаха и тогда же представлю наши стратегические цели, приоритетные вопросы, которые необходимо решить, а также проинформирую о первых шагах, которые необходимо предпринять. До конца октября я продолжу встречи, направленные на формирование команды и наших планов», — написал Рубен Варданян.

Ранее мы сообщали, что президент Республики Арцах Араик Арутюнян предложил Рубену Варданяну занять пост государственного министра Арцаха.