В нынешнем году в Арцахе, лидером русской общины, книгоиздателем Александром Бордовым был основан Степанакертский русский драматический театр — первый русский театр на карабахской земле. Формально он был учрежден в июле 2022 года, но месяцем ранее состоялась его первая премьера — спектакль «Голубцы по объявлению», лирическая комедия по пьесе Антона Финка. Художественный руководитель театра — Жанна Крикорова.

Как сообщает ТГ-канал русской общины Карабаха, театр был создан на базе студенческой арт-студии с успехом игравшей в Карабахе спектакли на русском языке «Подвал бродячей собаки»(2013 г.) о поэзии Серебряного века,«Твист и Окуджава» (2013 г), «Не стреляйте в белых лебедей» (2017 г.), «Высоцкий» (2018 г) и др.

Премьеры Степанакерсткого русского драматического театра пройдут под Новый год: художественный руководитель театра Жанна Крикорова ежедневно проводит репетиции в мастерской СРДТ. В настоящее время идёт работа над пьесой «Пока она умирала» — новогодней комедией Натальи Птушкиной из Санкт-Петербурга. А юные артисты театра репетируют пьесу Евгения Шварца «Дракон».

Спектакли выйдут в свет при поддержке организации «Диалог» и доктора юридических наук Самвела Караханяна.

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Отметим: Степанакертский русский драматический театр, наряду с другими образовательно-культурными учреждениями, будет располагаться в местном Доме Русской Культуры, который будет реконструирован. Это позволит еще больше активизировать культурную и образовательную жизнь столицы Арцаха.