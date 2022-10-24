Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Грузии продолжает поддерживать мирный процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Грузии заявил после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшейся в Тбилиси.«Мы обсудили текущую ситуацию в регионе, коснулись последней договоренности между Арменией и Азербайджаном о начале мирного переговорного процесса.

Это, безусловно, придает нам надежду. Грузия, я и все наше правительство заявляем, что мы вполне готовы продолжать политику мира, которую мы начали вместе. Также хочу подчеркнуть, что инициатива мирного соседства не противоречит и не подменяет какой-либо другой формат сотрудничества. Наоборот, она содействует, и я верю, что вместе мы сделаем много важных дел», — сказал Ираклий Гарибашвили.