Приближается сезон активизации острых респираторных заболеваний. По мнению специалистов, ситуация в Армении в этом плане стабильная.

Как сообщает «Арменпресс», заявки на вакцинацию против гриппа в этом году выше, чем в прошлом году. Вакцинация бесплатная. Желающие могут пройти вакцинацию после прохождения соответствующего медицинского осмотра у терапевта.

По словам руководителя национальной программы иммунизации Минздрава Армении Гаяне Саакян, в годы пандемии потребность в прививках от гриппа снизилась, а пандемии она росла из года в года. В этом году, по сравнению с прошлым годом, спрос на вакцинацию против гриппа довольно высок. Ежегодно импортируется по 170 000 доз вакцины против гриппа.

«На данный момент уже привились около 3 000 человек. Лишь в Ереване ежедневно проводится по 500-600 вакцинаций. Это означает, что спрос довольно высок, и если мы будем идти такими же темпами, мы достигнем своей цели», — отметила Гаянэ Саакян.

Группы риска для вакцинации против сезонного гриппа определены Министерством здравоохранения Армении. Это беременные женщины, дети от 6 месяцев до 5 лет, люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, медицинские работники, лица, работающие в закрытых помещениях.

«Наша главная цель — вакцинировать группы риска, потому что они более уязвимы к вирусу сезонного гриппа. Также мы стремимся снизить нагрузку на сферу здравоохранения, следим за состоянием здоровья наших граждан, чтобы не доходило серьезных случаев», — сказала специалист.

Вакцинации от гриппа и коронавируса можно делать одновременно. Желающие получить прививку от гриппа, могут посетить любую поликлинику или мобильный пункт. Карине Тертерян