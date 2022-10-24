Согласно проекту государственного бюджета на 2023 год в Армении планируется увеличить оборонный бюджет на 160 млрд драмов, таким образом, он составит около 505 млрд драмов. В госбюджете также предусмотрено, что госдолг должен уменьшится в драмовом выражении.

В беседе с «Арменпресс» заместитель министра финансов Армении Ваге Ованнисян представил подробности проекта государственного бюджета на следующий год.

«Это второй бюджет правительственной программы на 2022-2026 годы. Мы последовательны в направлении реализации приоритетов, обозначенных в государственной программе, и приняли определенную последовательность действий», — сказал Ованнисян.

Расходы госбюджета на следующий год составят 2 трлн 590 млрд 147 млн драмов. Как правило, наибольшие расходы будут направлены в социальную сферу.

Говоря об увеличении расходов, замминистра подчеркнул, что в следующем году следует попытаться улучшить ситуацию с безопасностью в стране, чтобы создать прочную основу для дальнейшего развития. Таким образом, наибольший прирост будет связан с улучшением инфраструктуры в оборонном секторе. «Процент расходов на оборону сейчас увеличился на более, чем было ранее. В 2023 году на оборону запланировано около 505 млрд драмов, что на 160 млрд драмов больше, чем в 2022 году. Ни в каком другом направлении такого роста не планируется», — сказал замминистра.

В проекте государственного бюджета на следующий год предусмотрен рост почти во всех отраслях. По словам Ованнисяна, будут повышены и пенсии. Это одно из крупнейших повышений расходных статей государственного бюджета. Продолжатся инвестиции в инфраструктуры. По словам замминистра, проект дороги Север-Юг продолжает оставаться одним из стратегических приоритетов правительства.

По словам Ваге Ованнисяна, в госбюджете 2023 года Республике Арцах планируется выделить 144 млрд драмов (бюджетный кредит), столько же, сколько планировалось предоставить в 2022 году. Кроме того, в 2023 году намерена реализация новой «Программы государственного содействия доступности жилья для вынужденных переселенцев из некоторых районов Республики Арцах», которая позволит 1 283 семьям вынужденных переселенцев приобрести жилую недвижимость или построить свой дом.

Проект государственного бюджета на 2023 год основан на прогнозе экономического роста не менее 7 %. «7-процентный экономический рост был запланирован в плане правительства. В среднем на ближайшие несколько лет прогнозируется 7-9-процентный экономический рост», — сказал Ованнисян.

По поводу того за счет роста каких именно сфер в основном должен быть обеспечен этот 7-процентный экономический рост, замминистра представил намеченные показатели. Рост ожидается почти во всех сферах: в промышленности — рост 5,1 %, в сельском хозяйстве — 3 %, в строительстве — 9,6 %, в сфере услуг — 8,2 %.

Увеличение роста производительности также является одной из целей правительства. В этом направлении Минэкономики оказывает содействие предприятиям, желающим приобрести новое оборудование, новые технологии, что должно привести к увеличению производительности труда.

Касаясь вопроса, учтены ли возможные риски, которые могут появиться в течение года, при установлении этого показателя роста ВВП, замминистра заверил, что они учитывают все риски, которые существуют для достижения этого показателя, и принимают меры, чтобы смягчить их. «Естественно, весь мир сейчас находится в довольно нестабильном состоянии, есть много рисков, как безопасности, так и экономических. Во всем мире нарушены цепочки создания стоимости и логистические. И это создает большую проблему, особенно для такой страны, не имеющей выхода к морю, как Армения. По этой причине правительство принимает меры, чтобы помочь бизнесменам РА упростить процесс их экспорта и импорта. Риски достаточно большие, но наша задача — уметь управлять этими рисками, нейтрализовать их, если они появятся, чтобы мы могли выполнить данные гражданам обещания», — сказал он.

Доходы, предусмотренные госбюджетом, составят 2 трлн 301 млрд 291 млн драмов, из них налоговые поступления — 2 трлн 203 млрд драмов. При этом согласно госбюджету на 2022 год доходы составили 1 трлн 947 млрд драмов.

«Экономический рост в 2022 году, который, вероятно, составит 12 %, создает очень хорошую основу для того, чтобы мы могли улучшить наши доходы и в следующем году. Это связано с увеличением потенциала экономического роста, а также с улучшением управления. На данный момент у нас соотношение налогов к ВВП около 23 %, которое мы собираемся улучшить на 0,5 %«, — сказал замминистра.

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Замминистра коснулся и государственного долга, отметив, что долг в драмовом выражении уменьшится, 70 % долга в иностранной валюте, а драм сейчас укрепился. «Если при составлении бюджета на 2022 год мы планировали долг в размере 4 трлн 740 млрд драмов, то к концу 2023 года мы планируем долг в размере 4 трлн 627 млрд драмов», — отметил Ованнисян.

Однако это не означает, что новые заемные средства не будут привлекаться.

«Естественно, мы будем привлекать новые заемные средства, потому что у нас много проектов, в том числе инфраструктурных, которые реализуются за счет внешнего финансирования, то есть за счет кредитных средств. Мы также реализуем кредитные программы бюджетной поддержки для улучшения политики. И, конечно же, у нас есть планы брать новые кредиты», — заключил замминистра.

Проект государственного бюджета предстоит обсудить на совместном заседании комитетов Национального собрания, а затем на пленарном заседании.

Материал подготовила Анна Григорян

Фото: Мхитара Хачатряна