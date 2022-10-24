Правительство Арцаха на сайте Министерства юстиции вынесло на общественное обсуждение проект закона «О вынужденно перемещенных лицах».

Элина Мхитарян, советник министра Арцаха, координирующая работу по законопроекту, в беседе с корреспондентом «Арменпресс» уточнила, что закон определяет правовой статус вынужденного переселенца и основания его получения, права и обязанности вынужденно перемещенного лица, государственные гарантии, отношения, связанные с получением статуса.

«Цель проекта — обеспечение прав вынужденно перемещенных лиц, создание правовых основ для интеграции по месту фактического проживания, содействие решению проблем, связанных с основными потребностями», — сказала Элина Мхитарян.

По ее словам, статус вынужденных переселенцев в Арцахе не был закреплен ни одним законодательным актом, как после первой Арцахской войны 1991-1994 гг., так и после четырехдневной Апрельской войны 2016 г., что вызвало множество проблем после 44-летней войны 2020 года, когда 30 % населения оказались вынужденными переселенцами.

«Термины ВПЛ и беженцы часто используются взаимозаменяемо, поскольку это люди, которые были вынуждены покинуть свои дома индивидуально или группами. Хотя беженцы и вынужденно перемещенные лица фактически сталкиваются с практически одинаковыми проблемами, между ними существуют очевидные различия, особенно с точки зрения правового статуса. Именно поэтому целесообразно не отражать нормы, регулирующие правоотношения с вынужденно перемещенными лицами в нормативно-правовых актах, касающихся беженцев, а принять новый нормативно-правовой акт, который также будет иметь политическую окраску», — сказала советник государственного министра, говоря об уточнение терминов «беженец» и «внутренне перемещенное лицо», используемых в международном и международном гуманитарном праве.

Она уточнила, что внутренне перемещенными лицами являются те, кто вынужден покинуть свое постоянное место жительства в связи с военными действиями, массовым насилием, а также с природными и техногенными катастрофами и переехать на другое место жительства в данной стране. По ее словам, международный термин, установленный в 1998 году документом «Руководящие принципы в отношении внутренне перемещенных лиц», относится к ним как к перемещенным лицам.

«При этом мы изучили примеры всех стран, в которых была похожая проблема, и рассмотрели, как они поместили ее в сферу международного права. Согласно этим примерам, все используют общий термин «насильственно перемещенные лица», чтобы указать, что человек был вынужден покинуть свой дом. Это наименее уязвимый термин, который вписывается в сферу международного права, и для того, чтобы права этих лиц могли быть представлены в международных судах в будущем. Подходя с пониманием к эмоциональному наблюдению общества, что необходимо использовать формулировку «вынужденно перемещенные лица», мы, тем не менее, должны выбирать такие термины, которые сделают наши позиции менее уязвимыми с точки зрения международного права, когда мы попытаемся представить интересы или гарантии этих лиц в соответствующих инстанциях. Однако общественное обсуждение направлено на выбор термина, максимально отражающего правовое, социальное и политическое положение перемещенных лиц, и формулировка которого будет юридически корректной с учетом реакции широких кругов общества, специалистов и экспертов», — отметила Элина Мхитарян. Она подчеркнула, что формулировка «лица, имеющие статус беженца» используется, когда речь идет о тех лицах, для которых не определены механизмы правовой защиты.

В законопроекте, уже вынесенном на общественное обсуждение, говорится, что закон «Об оккупированных территориях Арцаха», принятый Национальным собранием Республики Арцах в феврале 2022 года, стал необходимой правовой предпосылкой для определения правового статуса и гарантий перемещенных лиц.

По уточнению координатора работы над законопроектом продолжаются. Приняты подзаконные акты, регулирующие некоторые правоотношения, связанные с вынужденно перемещенными лицами, но они носят узкий характер и не являются всеобъемлющими, усложняют как деятельность, так и взаимодействие государственных субъектов. Есть и проблема отсутствия единообразия юридического термина, определяющего статус. В законопроекте представлены термины «внутренне перемещенное лицо» и «вынужденно перемещенное лицо» и их имплентация.

На вопрос, в чем разница между лицами, эмигрировавшими из Баку, Сумгаита и других азербайджанских населенных пунктов в 1988-1992 годах, и лицами, имеющими статус, определенный проектом закона «О вынужденных переселенцах», советник государственного министра ответила, что отношения с лицами, выселенными из населенных пунктов в 1988-1992 гг. из Баку, Сумгаита и других населенных пунктов Азербайджана, регулируются Законом ЗО-80 от 26.11.2003 г. «О беженцах» Республики Арцах, также и Законом ЗО-135 от 20 октября 2004 года «О правовых и социально-экономических гарантиях лиц, получивших гражданство НКР», где четко определен термин «беженец» и закреплены гарантии в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года «О статусе беженцев».

«Это поле уже урегулировано, хотя я должна отметить, что реальность, с которой мы столкнулись, не полностью отражена в этих правовых актах. Есть проблема обновления. Следует отметить, что у нас были вынужденные переселенцы и после войн 1991-1994, 2016 годов, но такого законодательного регулирования не было. Предпочтительным вариантом, конечно, является определение статуса «перемещенных лиц» параллельно с принятием правовых актов, регулирующих отношения с беженцами, но в условиях существующего правового наследия необходимо урегулировать сферу аналогичными правовыми актами, нормами и законами.Необходимо раз и навсегда дать четкие формулировки, чтобы и в дальнейшем эта сфера регулировалась бы и решалась бы проблема обеспечения соответствующих социальных гарантий. Хотя после 44-дневной войны 2020 года есть регламенты с отдельными подзаконными актами, например, по жилью, финансовым выплатам, процессам восстановления трудового стажа, но это не значит, что определение статуса по закону должно быть оставлено в стороне. С другой стороны, под вопросом принятие того законодательного акта, который имеет политический контекст», — заключила советник госминистра Арцаха, подчеркнув, что, рассматривая защиту прав человека в качестве приоритета, правительство Арцаха предлагает формат законодательных норм для решения существующих политических, социально-экономических и психологических проблем, связанных с перемещенными лицами.