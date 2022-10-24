В Армении за последнюю неделю, с 17 по 23 октября, проведено 3 034 тестирований, подтвержден 231 случай заболевания Covid-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, что за указанный период не зарегистрировано летальных исходов.

В последние 7 дней выздоровели 415 пациентов, в настоящее время лечение получают 512 больных.

В Армении за весь период пандемии проведено 3 млн 226 67 тестирований, подтверждено 445 100 случаев коронавирусной болезни. Общее число выздоровевших составляет 434 017, зарегистрировано 8 706 летальных исходов.