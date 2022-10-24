Индийский сайт India Narrative посвятил визиту министра обороны Армении Сурена Папикяна в Индию довольно обширную статью.

Как передает «Арменпресс», сайт пишет, что после визита делегации высокого уровня из Армении в Индию и ее участия в выставке DEFEXPO в Гандинагаре ожидается подъем сотрудничества между Арменией и Индией в сфере обороны.

В статье отмечается, что министр обороны Армении Сурен Папикян на встрече с министром обороны Индии Шри Раджнатхом Сингхом акцентировал внимание на возможностях расширения двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. «Папикян и его окружение уделили немало времени изучению образцов, представленных на крупнейшем оборонном мероприятии Азии», — пишет сайт, добавляя, что важный визит состоялся на фоне недавней военной эскалации между Арменией и Азербайджаном.

Сайт пишет, что Индия занимает последовательную позицию в отношении ситуации в кавказском регионе, с самого начала боевых действий призывая к мирному и дипломатическому урегулированию конфликта.

India Narrative приводит слова министра обороны Армении Сурена Папикяна после встречи с его индийским коллегой. «Я представил ситуацию, возникшую в результате последней агрессии Азербайджана, поблагодарил Индию за четкую позицию, выражаемую на международных площадках. Я также пригласил своего коллегу посетить Армению с официальным визитом».

В статье отмечено: «Поскольку Турция и Пакистан полностью поддерживают Азербайджан, Ереван стремится установить прочное стратегическое партнерство с Нью-Дели. Все началось с того, что в 2020 году Индия поставила Армении 4 радара обнаружения боеприпасов Swathi общей стоимостью 40 миллионов долларов. С этого момента правительство Армении, во главе с Николом Пашиняном, проявляет большой интерес к новейшей индийской военной технике. В частности, к ракетным комплексам большой дальности «Pinaka», противотанковым управляемым ракетам и зенитно-ракетным комплексам «Akash», пишет сайт, напоминая, что на днях стороны сообщили о подписании контракта на поставку вооружений на сумму 250 миллионов долларов. На сайте также добавлено, что многовековые связи между Арменией и Индией делают сотрудничество еще крепче.