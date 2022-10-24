Губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян принял исполнительного директора Армянского общества Красного Креста Анну Егиазарян.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и по связям с общественностью Гегаркуникской области Анна Егиазарян рассказала о реализуемых в Гегаркуникской области программах для одиноких уязвимых пожилых людей, матерей детей с инвалидностью, больных туберкулезом, лиц, пострадавших или перемещенных в результате эскалации арцахского конфликта и военных действий, развязанных Азербайджаном 13-14 сентября 2022 года, также и других уязвимых групп.

«С 13 сентября 2022 года в Гегаркуникской области бенефициарам переданы 622 единицы гуманитарной помощи в виде продуктов питания, предметов гигиены, одежды, предметов первой помощи, предметов быта, канцтоваров, кроватей и постельных принадлежностей, им была оказана и первая психологическая помощь», — сказала Анна Егиазарян.

Выразив удовлетворение помощью, оказываемой АОКК в разных общинах и населенных пунктах региона, Карен Саркисян выделил проблемы и существующие потребности, с которыми столкнулось население общин, подвергшихся обстрелу при азербайджанской агрессии.

Хосров Хлгатян