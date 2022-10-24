Уже не первый год в рамках проекта «Санитарный щит» лучшие специалисты отдела эпидемиологии Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора (РосНИПЧИ «Микроб») делятся опытом с зарубежными коллегами. Проект «Санитарный щит» — это система подготовки к будущим эпидемиям и профилактики инфекций в стране. Проект предполагает оборудование лабораторий и центров для проведения тестирований, усовершенствование технологий при проведении санитарно-карантинного контроля, формирование санитарной грамотности у населения и подготовку квалифицированного персонала в области инфекционных заболеваний.

В нынешних реалиях тема подготовки к будущим эпидемиям более чем актуальна. Пандемия Ковида (которая вновь может вспыхнуть в любой момент), новые эпидемии, биологическая война, применение бактериологического оружия и прочие негативные сценарии в наше непростое время, к сожалению, имеют большую вероятность реализации. А потому готовность к любым чрезвычайным ситуациям санитарно-эпидемиологического характера одна из важнейших задач общественного здравоохранения.

В Саратове 14 октября завершились очередные международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в общественном здравоохранении с применением мобильных лабораторий Роспотребнадзора среди стран-участников СНГ. На учениях побывали 36 специалистов из стран содружества и 50 представителей противочумных институтов Роспотребнадзора.

Как сообщили «РА»из внешней пресс-службы Россотрудничества, в этом году участниками учений стали представители учреждений санитарно-эпидемиологического профиля из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также противочумных учреждений Роспотребнадзора. В течение 5 дней специалисты обменивались опытом использования мобильных лабораторий при реагировании на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, отрабатывали навыки практического взаимодействия, решали задачи по функционированию мобильных лабораторий, организации лабораторной диагностики инфекционных заболеваний и обеспечению биологической безопасности.

На учениях было задействовано несколько мобильных лабораторных комплексов: мобильный комплекс СПЭБ (специализированная противоэпидемиологическая бригада), мобильная лаборатория индикации и мониторинга, пневмокаркасная мобильная лаборатория. На их базе решались задачи по тестированию панелей зашифрованных проб и тактические задачи по вопросам выдвижения лабораторий и медицинского обеспечения сотрудников мобильных лабораторий. Специалистами также была проведена симуляция и ликвидация аварий с патогенными биологическими агентами.

Специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ) были созданы Минздравом СССР на базе противочумных институтов в далеком 1963 году для формирования оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях в области санитарно-эпидемиологического благосостояния населения. Сегодня СПЭБ насчитывает в штате 35 сотрудников.

Ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Василий Куклев, рассказал об опыте проведения учений. «Первые международные учения были проведены в 2019 году, а в 2021 году состоялись учения с участием представителей ВОЗ и мобильных лабораторий из стран дальнего зарубежья. По результатам учений в этом году мы выявили некоторые направления, требующие дальнейшего тесного сотрудничества. В их числе — формирование реестра специалистов по работе на ЧС с применением мобильных лабораторий. Он создается с целью быстрого реагирования в случае возникновения опасной эпидемиологической ситуации на пространстве СНГ. Мы тесно взаимодействуем со странами СНГ и уверены, что в дальнейшем наше сотрудничество будет только усиливаться», – делится Василий Куклев.

Отметим также, что ранее, в рамках проекта «Санитарный щит», Роспотребнадзор провел курсы повышения квалификации для специалистов из 6 стран СНГ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана) по программе «Подготовка личного состава специализированных противоэпидемических бригад для работы в чрезвычайных ситуациях».Первая часть курсов прошла с 15 июля до 14 августа. Она включала в себя заочный формат продолжительностью 113 учебных часов и состояла из видео-лекций и семинаров. В конце курсов участники прошли итоговое тестирование. Очный же формат курсов ( 143 часа) прошел с 15 августа до 19 сентября, и включал в себя лекции, семинарские занятия, практические занятия на базе мобильных лабораторий СПЭБ Роспотребнадзора.

Курсы повышения квалификации проводятся в целях совершенствования профессиональных навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей членов СПЭБ/команд быстрого реагирования для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Они являются продолжением комплекса совместных международных мероприятий, проводимых Роспотребнадзом в области формирования единой системы оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера на пространствах СНГ.

Главные задачи курсов, поставленные перед Роспотребнадзором — формирование реестра специалистов стран СНГ, практическая подготовка на рабочих местах мобильного комплекса СПЭБ, формирование устойчивых профессиональных связей специалистов профильных учреждений в области оперативного реагирования стран СНГ.

1 4 - + 1. 2. 3. 4.

Как отмечают инициаторы проекта, установление устойчивых межнациональных связей и развитие диалога — один из основных приоритетов Российской Федерации в рамках развития гуманитарных проектов со странами СНГ. Многосторонний обмен опытом в сфере медицины и образования способствует геополитической стабильности и экономическому развитию дружественных государств.