Депутаты Европарламента на встрече с депутатами Национального Собрания Армении в Страсбурге однозначно заявили, что агрессором является Азербайджан и должен немедленно вывести свои войска с суверенной территории Армении.

В беседе с Арменпресс депутат НС Армении от фракции “Гражданский договор” Айк Конджорян представил подробности состоявшихся в Страсбурге встреч.

Глава фракции “Гражданский договор” Айк Конджорян, депутаты Арман Егоян и Арусяк Джулакян на днях провели в Страсбурге около двух десятков встреч. В ходе консультаций депутатам Европарламента была представлена сложившаяся вокруг Армении ситуация, а также то, что Азербайджан фактически напал на суверенную территорию Армении, оккупировал некоторые территории и, по сути, пытается проводить агрессивную политику в отношении Армении с грубыми нарушениями международного права.

“Они сделали однозначные заявления о том, что агрессором является Азербайджан, что Азербайджан должен немедленно вывести свои войска с суверенной территории Армении. Многие из них также осудили, осуждают и, уверен, еще будут осуждать это агрессивное поведение Азербайджана в своих адресных заявлениях. Я придаю большое значение этому визиту и встречам, потому что мы постарались представить армянскую точку зрения, наши позиции, что мы привержены мирной повестке дня, но в то же время не допустим посягательств на нашу суверенную территории”, — сказал Конджорян.

Конджорян отметил, что среди депутатов Европарламента существует четкое представление о том, что агрессором является Азербайджан, многие из них активно осуждают и выступают с заявлениями, а также инициируют различные дебаты, процессы принятия резолюций или документов.

В Страсбурге армянские депутаты также встретились с докладчиком Европарламента по делам Армении Андреем Ковачевым, который также дал однозначные оценки агрессии Азербайджана. Также Ковачев через день после встречи с депутатами прибыл в Армению. Он в Армении тоже заявил, что нападение было совершено со стороны Азербайджана.

В ближайшие дни Армению посетит также итальянский депутат Европарламента Массимо Кастальдо, с которым депутаты также встретились в Страсбурге. Кастальдо приедет в Армению, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.

“Прежде всего, результатом наших встреч и таких встреч должно стать генерирование политического давления на Азербайджан, чтобы в результате этого международного давления и международной изоляции Азербайджан воздержался от действий против Армении. В этом смысле эти встречи будут иметь свою особую логику и логическую преемственность. Эти встречи будут продолжаться. Это было пленарное заседание Европарламента, так получилось, что после наших встреч депутаты возвращались в зал и во время одного из прений мы с удовольствием слушали, как они снова говорили о ситуации вокруг Армении, осуждая азербайджанскую агрессию, действия Азербайджана в гуманитарных вопросах”, — сказал Конджорян.

Депутаты отметили, что с момента публикации в интернете видео расстрела азербайджанскими вооруженными силами армянских военнопленных позиции европейских партнеров в отношении действий Азербайджана фактически стали более жесткими.

Депутаты Европарламента потрясены этой бесчеловечной жестокостью. Конджорян уверен, что встретившиеся с ними депутаты также доведут до национальных правительств тезисы, озвученные армянской стороной. “Ведется постоянная работа и через посольства, и через МИД, и через парламентскую дипломатию. Поднятие всех этих вопросов обязательно проявится в разных местах обсуждением и голосованием по определенным документам, я в этом уверен”, — сказал Конджорян.

В ближайшее время в Европарламенте будут обсуждаться отчеты как по Армении, так и по Азербайджану. Конджорян уверен, что представленные на встречах тезисы сыграют важную роль.