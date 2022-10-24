Делегация Палаты адвокатов Иркутской области Российской Федерации посетила Палату адвокатов Республики Армения приняла. Делегацию из РФ возглавлял президент Адвокатской палаты Иркутской области Олег Смирнов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Палаты адвокатов Армении, глава структуры Симон Бабаян и первый замглавы Армен Асатрян приветствовали российских коллег.

В ходе встречи Бабаян отметил, что высоко ценит партнерские отношения с Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации. Стороны обсудили ряд ключевых вопросов адвокатуры.

Отвечая на вопросы коллег, председатель Палаты адвокатов Армении Симон Бабаян также представил структуру ведомства, специфику деятельности структурных подразделений.

В завершение встречи президент Адвокатской палаты Иркутской области Олег Смирнов выразил благодарность председателю Палаты адвокатов Республики Армения Симону Бабаяну за теплый прием и содержательное обсуждение.

Затем гости посетили Школу адвокатов Армении, где их принял директор школы Ара Зограбян. В ходе беседы он представил миссию школы и процесс организации обучения.

Ара Зограбян подробно представил предметы обязательных и дополнительных курсов, включенных в учебный процесс Школы адвокатов, и разъяснил их миссию и значение.

Российские коллеги подчеркнули, что остались впечатлены приятной встречей.