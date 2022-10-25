С 18 по 21 октября в Нью-Дели прошла 90-я сессия Генеральная ассамблея Международной организации уголовной полиции — Интерпола. В работе Ассамблеи приняли участие более 700 представителей из 174 стран мира.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в своей приветственной речи премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул важность усилий и сотрудничества, направленных на обеспечение общественной безопасности на международном уровне.

Делегацию Полиции Армении на 90-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола возглавляла начальник Национального центрального бюро Интерпола в Республике Армения, полковник полиции Нарине Акопян. В рамках ассамблеи она провела встречи с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком, другими представителями организации, главами делегаций ряда государств-членов, с которыми были обсуждены представляющие взаимный интерес вопросы.

В сфере борьбы с международной преступностью основными темами обсуждения стали: борьба с финансовыми преступлениями и коррупцией, киберпреступностью, борьба с сексуальной эксплуатацией детей и др.

По итогам собрания был принят ряд фундаментальных решений.

Приуроченную к 100-летию создания Интерпола 91-ю сессию Генеральной ассамблеи Интерпола в 2023 году планируется провести в Вене. В 1923 году в Вене Интерпол был официально учрежден как Международная организация уголовной полиции.