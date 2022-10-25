Официальный представитель МИД России Мария Захарова затронула вопрос событий, происходящих вокруг Армении и процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает «Арменпресс», Захарова заявила, что их не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты на Южном Кавказе, куда, по ее оценке, Запад пытается перенести разработанные в Украине конфронтационные схемы.

Мария Захарова подчеркнула, что они видят, какому беспрецедентному внешнему давлению подвергается братская Армения. По ее словам, предпринимаются шаги, направленные на то, чтобы нанести ущерб многовековым отношениям двух стран и народов и дискредитировать политику России в регионе. Захарова высказала мнение, что многие фонды, неправительственные организации и СМИ, действующие по заданию Брюсселя и Вашингтона, пытаются посеять в обществе антироссийские настроения.

Официальный представитель МИД России выразила уверенность, что попытки внешних сил внести раздор между Москвой и Ереваном не увенчаются успехом. «Мы полны решимости укреплять долгосрочный стратегический союз и многостороннее сотрудничество с Арменией, что поможет нам вместе преодолевать все существующие вызовы. Развиваем диалог в военно-политическом и военно-техническом направлениях, товарооборот растет рекордными темпами. Реализуются и развиваются серьезные проекты в сферах транспорта, инфраструктуры, добычи полезных ископаемых, высоких технологий. Десятки крупных российских компаний готовы и дальше инвестировать в экономику Армении. Мы успешно решаем проблемы энергетической и продовольственной безопасности республики», — сказала Захарова, добавив, что контакты в сферах науки, образования и культуры продолжаются, а членство в Евразийском экономическом союзе приносит Еревану значительные выгоды.

Возвращаясь к процессу урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, Захарова раскритиковала шаги Запада в этом направлении. По ее словам, Запад не учитывает ни специфики региона, ни остроты проблемы. По словам Захаровой, реальная цель Вашингтона и Брюсселя не в выработке компромиссных и взвешенных решений, а в продвижении себя в этом регионе и вытеснении России с Южного Кавказа.

Мария Захарова обвинила Запад в узурпации трехсторонних соглашений, упомянув о частых визитах в Армению официальных лиц из ЕС, ОБСЕ и Франции. По ее словам, выдвигаются поспешные инициативы, не учитывающие интересы всех народов региона, что чревато нарушением баланса, которого 9 ноября 2020 года в сложных условиях достигли лидеры России, Армении и Азербайджана.

Захарова коснулась и обвинения, что Россия не выполняет свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности. В этом контексте она напомнила, что именно Россия остановила войну в 2020 году, направив миротворцев, которые установили мир и стабильность в регионе и до сих пор вносят решающий вклад в урегулирование военных инцидентов между Ереваном и Баку. Согласно ее оценке, попытки иностранных сил вывести российский миротворческий контингент направлены на дестабилизацию ситуации на Южном Кавказе.

«Мы продолжаем работать с нашими партнерами на всех уровнях, исходя из цели всестороннего урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границ, согласование мирного договора, решение гуманитарных вопросов и налаживание общественного и экспертного диалога. «В то же время, для достижения мира необходимы политическая воля и согласие обеих сторон», — отметила Захарова.В завершение, Мария Захарова сообщила, что президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию на очередной трехсторонний саммит, в ходе которого планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов.