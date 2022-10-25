Соединенные Штаты Америки заинтересованы в стабильности Южного Кавказа.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Конечно, мы четко заявили о своей заинтересованности и хотим видеть стабильный Южный Кавказ, регион, где мы можем работать как с Арменией, так и с Азербайджаном, чтобы снизить напряженность между этими двумя странами, а также любую потенциальную крупномасштабную деэскалацию напряженности», — сказал Нед Прайс.Он не прокомментировал вопрос журналиста об учениях Корпуса стражей исламской революции Ирана на границе с Азербайджаном.