Началось очередное пленарное заседание Национального собрания Армении.

Как передает «Арменпресс», в повестке дня очередных заседаний, созванных 25 октября, — 27 вопросов.

Во втором чтении Парламент обсудит пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армениия «Об отходах», О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях, О внесении изменений в Закон Республики Армения «Об авиации», О внесении изменений в Закон Республики Армения «О медицинской помощи и обслуживании населения».

Депутаты также обсудят проект ратификации Конвенции «Сотрудничество в области исследования и использования космического пространства в мирных целях Содружества Независимых Государств», проект ратификации кредитного договора «Дополнительное финансирование программы улучшения образования» с Международным банком реконструкции и развития, а также внесение дополнения в Конституционный закон «Регламент Национального собрания» и ряд других законодательных инициатив.