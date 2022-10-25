Полнометражный художественный фильм «Капли света» режиссера Армана Чилингаряна будет показан в конкурсной программе II Флорентийского международного кинофестиваля (Florence International Film Festival).

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном киноцентре Армении, фестиваль состоится в ноябре.

Фильм, снятый при финансовом содействии правительства, рассказывает об Армении 1990-х годов. Герой фильма Арсен, освободившийся из заключения, возвращается домой. Его родители погибли в автокатастрофе, пока он находился под стражей. Военное прошлое Арсена и то, что с ним произошло, сказались на нем. Переживая прошлое, он хочет приспособиться к гражданской жизни. Ему пытается помочь его командир, ставший священнослужителем. И в этом мраке Арсен встречает Мари.Соавторы сценария: Арман Чилингарян и Гарик Машкарян; Оператор: Арто Хачатрян; Художник: Нерсес Седракян; Композитор: Левон Теванян; Звукорежиссер: Тигран Кузикян: Актер Виген Степанян сыграл в этом фильме свою последнюю роль.