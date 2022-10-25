Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Итальянской Республики Джордже Мелони в связи с ее назначением на должность. Как сообщает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Поздравляю Вас с назначением на пост Премьер-министра Итальянской Республики, желаю Вам плодотворной деятельности и больших успехов на этом ответственном посту!

Я уверен, что благодаря Вашему умелому руководству дружественная Италия добьется больших успехов в различных областях.

Италия — дружественная страна и важный партнер для нас. Армения придает большое значение последовательному развитию и углублению дружественных связей с Италией, основанных на общей цивилизации, демократических ценностях, взаимных интересах и взаимной симпатии между нашими народами.

Благодаря Вашей справедливой и принципиальной позиции в этот жизненно важный для армянского народа период Вы пользуетесь большим уважением не только в итало-армянской общине, но и в армянском обществе. Уверен, что в течение Вашего пребывания на этом посту мы сможем зафиксировать новые достижения, подняв сотрудничество между Арменией и Италией во всех областях, представляющих взаимный интерес, на качественно новый уровень.Искренне надеюсь, что в скором времени у нас будет возможность встретиться и обсудить всю повестку наших двусторонних отношений и наметить перспективы дальнейшего сотрудничества».