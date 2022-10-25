В этом заверил журналистов министр экономики Армении Ваан Керобян, отметив, что уже сейчас образовались большие очереди.

«Проблема Верхнего Ларса погодная. Очень важно наличие паромов и другого морского транспорта. Мы осознаем это, и сегодня обсуждали этот вопрос с нашими российскими коллегами», — сказал Керобян, добавив, что также обсуждается критическая важность авиагрузоперевозок и предпринимаются шаги в этом направлении.

«Сейчас у нас в Верхнем Ларсе две проблемы, одна из них связана с погодой. Каждый год зимой бывают пробки. Другая проблема — безопасность, связанная со взрывом Крымского моста», — сказал министр, добавив, что все контракты по паромной переправе подписаны, но очень важно, чтобы она физически работала. «Я не хочу называть какие-либо даты, ждем, пока паромная перегрузка заработает», — сказал он.

По словам Ваана Керобяна, сейчас армянские компании экспортируют больше товаров в РФ, учитывая тот факт, что конкуренция на рынке ослабла и с рынка ушли крупные международные партнеры.

«Кроме того, мы также видим большие возможности с точки зрения промышленной продукции и работаем над тем, чтобы сделать армянскую продукцию более конкурентоспособной на российском рынке», — добавил министр.