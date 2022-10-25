В первую неделю ноября в Брюсселе состоится заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Эту информацию в беседе с «Арменпресс» подтвердили в Аппарате вице-премьера Мгера Григоряна.

Договоренность о проведении заседания комиссий в Брюсселе была достигнута в ходе четырехсторонней встречи председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшейся в Праге конце октября. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в своем микроблоге в Twitter, что Армения предложила Азербайджану провести 31 октября в Брюсселе заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности.