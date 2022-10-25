В рамках XXIII Международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы» в Армении впервые выступит известная сопрано, народная певица Российской Федерации и Абхазской республики Хибла Герзмава.

Концерт состоится 12 ноября в концертном зале «Арам Хачатурян». Певица выступит в сопровождении Национального филармонического оркестра Армении. Коллектив возглавит дирижер Брайан Каслс-Энн. Будут исполнены арии из известных опер.

Хибла Герзмава получила всемирное признание благодаря выступлениям в Мариинском театре, в Королевском театре «Ковент-Гарден» в Лондоне, в Метрополитен-Опера в Нью-Йорке, в Венской государственной опере, в Римской опере, Французской опере и на других престижных сценах. С музыкальным театром Станиславского и Немировича-Данченко выступала в Южной Корее и в США. Участвовала в Людвигсбургском фестивале в Германии. Гастролировала с концертными программами в Швеции, Франции, Голландии, Великобритании, Австрии, Бельгии, Испании, Греции, США и в Японии.

Хибла Герзмава считается одной из самых стильных и элегантных женщин российской оперной сцены. Зачастую певица сама выбирает сценическую одежду, считая, что артистка должна выступать в самой дорогой и утонченной одежде.