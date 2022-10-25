Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня Республики направил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву поздравительное послание. Как сообщает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Примите мои искренние поздравления и теплые пожелания по случаю национального праздника Казахстана — Дня Республики.

С момента обретения независимости Казахстан с динамично развивающейся экономикой и достойным положением на международной арене добился значительных успехов в становлении своей государственности.

Хочу выразить уверенность, что совместные усилия, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, включая реализацию перспективных проектов, полностью соответствуют интересам наших стран.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов, а дружественному народу Казахстана мира и процветания!».