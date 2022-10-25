Мероприятия осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых государств пройдут в Самарканде (Узбекистан) 27-28 октября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба секретариата Совета МПА СНГ.

» В мероприятиях в очном формате примут участие руководители и члены парламентских делегаций стран, входящих в МПА СНГ, а также представители международных организаций, ученые и эксперты», — проинформировали в пресс-службе.

Состоятся заседания постоянных комиссий Ассамблеи — по культуре, информации, туризму и спорту, по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Главы парламентских делегаций обсудят актуальные вопросы сотрудничества, подведут итоги проведенных в 2022 году мероприятий, заслушают информацию о мониторинге избирательных кампаний на пространстве СНГ.