Работа между Турцией и Российской Федерацией по газовому хабу ведется, идет оценка проектирования, строительства и маркетинга.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил источник в Анкаре.

«Соответствующие ведомства выполняют поручения президентов, процесс на контроле лидеров двух стран», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.