В Армении до конца года откроется Центр управления первым, запущенным в космос спутником Армении «ArmSat-1».

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Авет Погосян.

«Наш спутник летит в космосе соответственно плану и проходит плановые испытания. На данный момент могу сказать, что эти действия происходят чуть быстрее графика, тестирование имеет более позитивное развитие, чем мы ожидали. Что касается Центра управления и другой инфраструктуры, связанной со спутником, я уверяю, что и они у нас будут досрочно. То есть до конца года», — сказал Авет Погосян, отвечая на вопрос депутата фракции «Гражданский договор» Саркиса Ханданяна.

Замминистра отметил, что финансовые ресурсы выделены, решения приняты, и до конца года в Армении будет создан Центр управления спутником.

«Мы будем на открытии чуть раньше конца года», — заключил Погосян.

Первый армянский спутник «ArmSat-1» был запущен в космос 25 мая 2022 года. Отмечалось, что информация, предоставляемая «ArmSat-1», будет доступна лишь Республике Армения. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что данные, отправленные спутником, будут использоваться в Армении для наблюдения за границами, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты окружающей среды, градостроительства, дорожного строительства, геологии и других областях.

Спутник был запущен в результате совместной работы Государственной компании Армении «Геокосмос» и испанской компании «SANTLATIS».После успешного запуска спутника с мыса Канаверал, США, SATLANTIS объявила о подписании соглашения с армянской Государственной компанией «Геокосмос», которое предоставляет компании полную систему наблюдения Земли.