Группа ОБСЕ по оценке потребностей 24 октября посетила Джермук.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал глава общины Джермук Ваагн Арсенян.

«До подъема к оборонительным позициям группе была представлена ситуация, создавшаяся после нападения Азербайджана 13 сентября, ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре, а также опасности, возникшие после азербайджанской агрессии. Речь о расстоянии до места расположения азербайджанских войск, бывшего в прошлом, и на данный момент», — написал глава общины.

На встрече присутствовали генерал-майор Смбат Григорян и другие военные.Группа ОБСЕ побывала на оборонительных позициях, осмотрела Джермукскую канатную дорогу и некоторые районы города. Данные о причиненном ущербе были задокументированы.