Исполнительный совет Международной ассоциации исследователей геноцида 24 октября принял заявление «Азербайджанская агрессия против Республики Армения и коренных армян Южного Кавказа».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт Музея-института Геноцида армян, в заявлении говорится:

“Исполнительный совет Международной ассоциации исследователей геноцида решительно осуждает вторжение Азербайджана на территорию Республики Армения и продолжающуюся агрессию против армянского народа в Республике и в Арцахе (Нагорном Карабахе) и выражает обеспокоенность по поводу риска геноцида против армянского населения этого образования.

13 сентября 2022 года Азербайджан начал наступление на суверенную территорию Республики Армения. Используя тяжелую артиллерию, а также реактивные системы залпового огня и ударные беспилотники, азербайджанские силы обстреляли города Варденис, Горис, Ишханасар, Капан, Сотк, Артаниш, Джермук и близлежащие села в Республике Армения. Это нападение привело к гибели более 210 армянских солдат, а также к многочисленным жертвам и ранениям мирных жителей. В то время как шаткое прекращение огня все еще соблюдается, насилие Азербайджана продолжается, включая утверждения о казнях армянских военнопленных. Более 7000 мирных жителей были перемещены, а жилые дома и местная инфраструктура разрушены в попытке этнической чистки части территории Республики Армения от армян.

В нагорно-карабахской ситуации существуют значительные факторы риска геноцида в отношении армянского населения. Отмечая, в частности, что это насилие происходит в контексте предшествующего геноцида против этнических армян в 1915-1923 гг. Османской империей (которая стала Турцией) и продолжающихся отношений между Турцией и Азербайджаном. В 1920 году Турция стремилась разоружить армян и вооружить азербайджанцев, что привело к конфликту, исходу армян и зверствам против армян в ходе азербайджанского наступления. Турция продолжает поддерживать Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте (в том числе путем предоставления беспилотников и наемников). Президент Турции Эрдоган назвал армян «оккупантами», несмотря на многовековую историю урартов и их потомков, армян, в регионе.

Нынешнее насилие является частью длительного процесса насилия со стороны азербайджанского режима в отношении коренного армянского населения Южного Кавказа. Между Арменией и Азербайджаном было несколько вооруженных конфликтов из-за территории Нагорного Карабаха в 1980–1990-х годах, последний из которых начался в сентябре 2020 года и продолжается до 2022 года, несмотря на предполагаемое прекращение огня. Нынешний конфликт включает применение неизбирательного оружия, а также гибель и перемещение гражданских лиц.

Власти Азербайджана открыто разжигают ненависть к армянам. Акты подстрекательства или пропаганды ненависти направлены против армян. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации отметил, что следующие действия являются факторами риска геноцида:

«Систематическое и широкое использование и принятие высказываний или пропаганды ненависти и/или подстрекательства к насилию в отношении групп меньшинств, особенно в средствах массовой информации»;

а также «Грубые заявления политических лидеров/видных деятелей, которые выражают поддержку утверждению превосходства расы или этнической группы, дегуманизируют и демонизируют меньшинства, а также потворствуют или оправдывают насилие в отношении меньшинства».

Государственная политика Азербайджана включает антиармянский дискурс и пропаганду, в том числе через выступления правительства и средства массовой информации. Например, президент Азербайджана Ильхам Алиев делал такие заявления, как: «Армения как страна не представляет никакой ценности. Фактически это колония, форпост, управляемый из-за рубежа, территория, искусственно созданная на древних азербайджанских землях». Алиев не признает международно признанную территориальную целостность Республики Армения: «У нас, пожалуй, в сто раз больше оснований не признавать территориальную целостность Армении, чем у них не признавать нашу территориальную целостность. Потому что уже всем известно, и мировой общественности тоже, что в ноябре 1920 года наши исторические земли Зангезур [Сюник], а также Гейча [Севан] были отторгнуты от нас и присоединены к Армении. Город Ереван был передан Армении 29 мая 1918 года. Так что, как говорится, есть много факторов, чтобы мы не признавали территориальную целостность Армении». Алиев также использует бесчеловечные формулировки, такие как: «Мы прогнали их с наших земель, как собак. Я сказал, что мы будем преследовать их, что мы будем преследовать их, как собак, и мы преследовали их, мы преследовали их, как собак».

Подобные заявления свидетельствуют о планомерной кампании по прекращению присутствия армян на их исторической и современной родине. Эти и другие заявления демонстрируют наличие риска геноцида и могут быть приравнены к подстрекательству к геноциду и, возможно, к другим международным преступлениям.

Существует также история культурного разрушения в ходе конфликта, что вызывает у армян серьезные опасения, что после мирного соглашения, в результате которого удерживаемые армянами земли могут быть возвращены Азербайджану, армянские объекты будут заброшены, осквернены или разрушены. Некоторым армянским памятникам и церквям сотни лет, например, церковь Святого Ншана, монастырский комплекс Дадиванк и хачкары на кладбищах, датируемые IX веком и ранее. В Азербайджане принято представлять «альтернативные» истории армянских церквей, утверждая, что они «кавказско-албанские» и были «арменизированы» только в XIX веке. Все подобные заявления были опровергнуты за пределами Азербайджана. Переписывание истории и культурное разрушение являются ключевыми признаками геноцида. Цель геноцида состоит в том, чтобы уничтожить, полностью или частично, целевую группу, и один из способов, которым преступники осуществляют это разрушение, — это культурное разрушение: уничтожение самой сущности идентичности группы и любых следов их существования в этом месте.

Исполнительный совет отмечает, что Международный суд (МС) признал серьезность ненавистнических высказываний и культурного разрушения со стороны Азербайджана по отношению к армянам и армянской культуре. В своем постановлении о временных мерах от 7 декабря 2021 года МС счел утверждения Армении о нарушениях Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации правдоподобными и выразил обеспокоенность тем, что такие нарушения «могут нанести серьезный ущерб» защищаемым группам. Тем временем, прежде чем принять решение по существу дела, Международный суд обязал Азербайджан, среди прочего:

«принять все необходимые меры для предотвращения разжигания и пропаганды расовой ненависти и дискриминации, в том числе со стороны ее должностных лиц и государственных учреждений, направленных против лиц армянской национальной или этнической принадлежности; и принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма, затрагивающих армянское культурное наследие, включая, помимо прочего, церкви и другие места культа, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты».

Нападения на суверенную территорию Республики Армения также, по всей видимости, представляют собой нарушение Устава Организации Объединенных Наций и нарушение Хельсинкского Заключительного акта и соглашения о прекращении огня, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября 2020 года, положившего конец 44-дневному второму Карабахская война (27 сентября 2020 г. — 10 ноября 2020 г.).

Чтобы устранить риск геноцида, Исполнительный совет Международной ассоциации исследователей геноцида:призывает международное сообщество, академические и культурные организации осудить насилие и разжигание ненависти со стороны Азербайджана в отношении Армении и принять все необходимые меры для принуждения Азербайджана к прекращению боевых действий и разжигания ненависти против Республики Армения и коренных армян Арцаха; призывает Азербайджан выполнить постановление Международного суда о временных мерах от 7 декабря 2021 года; призывает Азербайджан вывести своих солдат с территории Армянской Республики и уважать право на самоопределение армян Арцаха, гарантированное Уставом ООН (глава I, статья 2); призывает международное сообщество призвать авторитарный режим президента Азербайджана Ильхама Алиева к ответственности за преступление агрессии (преступления против мира), военные преступления и преступления против человечности, совершенные против Армении и армян с сентября 2020 года”.