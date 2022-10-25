В ближайшее время планируется встреча представителей профильных ведомств Армении и Турции, в ходе которой будут обсуждены вопросы реализации договоренностей относительно начала прямых авиагрузоперевозок и открытия границы для граждан третьих стран.

Об этом сообщил Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

“В ближайшее время планируется провести на границе встречу представителей профильных ведомств двух стран для обсуждения реализации двух договоренностей, достигнутых в июле. Речь идет о договоренностях относительно начала прямых авиагрузоперевозок и открытия границы для граждан третьих стран”, — сказал Унанян.

Он также отметил, что нет никакой договоренности о встрече спецпредставителей процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией в каком-либо месте или в какие-либо сроки.