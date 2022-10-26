Миссия ОБСЕ по оценке потребностей во главе с представителем Польши, председательствующей в ОБСЕ, полковником Робертом Аркадиушем Ткачиком 25 октября посетила ряд населенных пунктов Гегаркуникской области, которые пострадали вследствие азербайджанской агрессии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе областного муниципалитета Гегаркуника, миссия ОБСЕ посетила мэрию Вардениса, а затем пострадавшие от азербайджанской агрессии 13-14 сентября 2022 года населенные пункты Кутакан, Сотк, Верин Шоржа, Айрк и Норабак, где ознакомилась с последствиями агрессивных действий противника и ситуацией в приграничных районах и населенных пунктах области.