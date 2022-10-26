Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в городе Эчмиадзин присутствовал на церемонии награждения победителей “Кубка премьер-министра Республики Армения” по любительскому шоссейному бегу.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, турнир прошел на участке трассы Паракар-Эчмиадзин Армавирской области. Соревнование проводилось в трех возрастных категориях: первая — школьники 15-17 лет; вторая — женщины 18-35 лет, мужчины 18-40 лет; третья — женщины старше 36 лет, мужчины старше 41 года. Для школьников дистанция составила 2 км, а для остальных возрастных категорий — 10 км. В турнире приняло участие 1400 человек.

Занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в указанных группах участники были награждены грамотами, кубками и медалями министерства образования, науки, культуры и спорта. Школьники, занявшие с 1-го по 3-е места получили в подарок компьютеры, а занявшие с 1-го по 20-го места участники из 2-й и 3-й возрастной группы получили денежные призы. Наград удостоились также два гражданина РФ.

Награды вручили премьер-министр Никол Пашинян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, заместитель министра Карен Гилоян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, губернатор Армавирской области Эдвард Ованнисян, глава общины Вагаршапат Диана Гаспарян.

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Премьер-министр вручил награды участникам, занявшим 1-3 места в мужской возрастной группе 18-40 лет, а также памятные подарки и грамоты преодолевшим всю дистанцию двум самым возрастным участникам турнира — Манэ Маргарян и Акопу Тутунджяну.

Премьер-министр Пашинян выступил с речью, в которой, в частности, отметил:

“Уважаемые присутствующие,

Мы проводим этот турнир уже второй год, и перед тем, как приехать сюда, я думал, что должен сказать, потому что времена необычные, и очень важно, чтобы в эти необычные времена нам удается организовать и такие необычные турниры. Но также важно, чтобы сказанное нами было точным и адекватным, и когда я думал, что сказать, я вспомнил рассказ Гранта Матевосяна “Наш бег”. Я перечитал его еще раз — кстати, очень хорошо, что он есть в интернете — и заметил, что хоть рассказ и был написан в другое время и в другой среде, он не утратил своей актуальности.

Глубина и содержание рассказа Гранта Матевосяна “Наш бег” также отражает наш сегодняшний бег. Думаю, это произведение, в котором отражена наша боль, наши трагедии, наши цели, но вместе с тем наша решимость достичь наших целей. Наша цель – свободная, сильная и счастливая Армения, суверенная, независимая, безопасная Армения, и на этом пути нашего шага, нашего бега мы должны, вопреки всему, быть все более и более решительными. Время от времени мы будем шагать, время от времени бегать, время от времени останавливаться, чтобы подумать и поразмыслить, но наше движение вперед не будет остановлено ничем.

Хочу выразить особую благодарность всем участникам, которые своим участием последовательно укрепляют эту идею, этот турнир. Также считаю очень важным то, что каждый год мы уточняем организационные нюансы, корректируем механизмы, чтобы турнир под названием “Кубок премьер-министра” действительно делал физическую культуру и спорт в Республике Армения все популярнее и популярнее.

Так как рассказ “Наш Бег” повествует о беге школьников, то хотелось бы также отметить, что призовых мест для группы школьников было значительно меньше, но мы уравняем призовые награды для юношей и девушек, занявших 1-е, 2-е и 3-е места, с наградами победителей из других возрастных групп.

Конечно, мы видим, и это очень приятно, что участвуют и лица, не являющиеся гражданами Республики Армения, то есть иностранные граждане. Думаю, нам стоит также создать такую турнирную группу с соответствующими призовыми фондами.

Уважаемые, дорогие,

Еще раз хочу поблагодарить всех организаторов, всех спонсоров, всех, кто поддерживает организацию нашего турнира, нашу полицию, другие службы. Хочу поблагодарить мэра Эчмиадзина, мэрию и жителей Эчмиадзина за то, что они не расстроились, что дороги были перекрыты на несколько часов. Думаю, подобные мероприятия привносят новую атмосферу и привлекают внимание к городу, и нам тоже приятно посещать Эчмиадзин, по крайней мере, по таким поводам.

Еще раз благодарю и поздравляю всех нас. И констатирую, что наше движение вперед во имя Республики Армения будет непрерывным. Спасибо”.

Всего в 2022 году в рамках серии “Кубок премьер-министра Республики Армения” было проведено 5 турниров. Любительский шоссейный бег – завершающий турнир серии в этом году.