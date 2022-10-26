Национальное собрание ратифицировало кредитный договор между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития «Дополнительное финансирование Программы усовершенствования образования».

Как сообщает «Арменпресс», за проект проголосовали 62 депутата, против — 4.

Международный банк реконструкции и развития предоставит Республике Армения дополнительный кредит в размере 22,6 млн евро для усовершенствования сферы образования.

Посредством кредитного соглашения предусматривается расширение направлений кредитной программы «Улучшение образования» — 5 пакетов мероприятий, что полностью соответствует плану правительства РА на 2021-2026 годы.Первое действие — капитальный ремонт и реконструкция зданий 4 средний школ, их оснащение всем необходимым имуществом. В рамках второго действия, основанного на оценке потребностей, в 200 государственных образовательных учреждениях будут созданы новые лаборатории. Третьим действием будет реконструировано 80 дошкольных учреждений. Четвертое действие будет определять, тестировать инструменты и функции визуализации данных. Пятая группа действий направлена на систему высшего образования.