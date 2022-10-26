Молодежные сборные Армении по тяжелой атлетике с 15 медалями завершили чемпионат Европы до 20 и 23 лет, который проходил в Албании в Дурресе.

Как сообщает «Арменпресс», супертяжеловес Вараздат Лалаян вышел на сцену последним из представителей Армении и был объявлен чемпионом в соревнованиях до 23 лет с результатом 440 кг (200+240) в парном разряде. Армянский тяжелоатлет поднялся на первую ступеньку пьедестала и в упражнениях на рывок и толчок.

Из представителей Армении Гор Саакян (67 кг, Д-20), Милена Хачатрян (76 кг, Д-20), Лиана Гюрджян (81 кг, Д-20), Сурен Григорян (89 кг, Д-20), Гарик Карапетян (96 кг, Д-20) также завоевали чемпионский титул. Ара Аганян (96 кг, Д-23), Эмма Погосян (81 кг Д-23), Петрос Петросян (102 кг, Д-20), Джульета Аванесян (+87 кг, Д-20) и Яша Минасян (109 кг, Д-23) заняли второе место, Рафик Минасян (61 кг, Д-20), Мнацакан Абрамян (81 кг, Д-20), Мэри Тумасян (87 кг, Д-20) и Луиза Сахрадян (87 кг, Д-23) завоевали бронзовые медали.

Гор Саакян (67 кг, Д-20 лет) завоевал первую золотую медаль Армении на чемпионатах Европы до 20 и 23 лет. Армянский тяжелоатлет был признан победителем в двоеборье с результатом 301 кг (134+167). Примечательно, что Саакян завоевал малую серебряную медаль как в рывке, так и в толчке, а в парном разряде завоевал золотую медаль. Второе и третье места в этой весовой категории заняли представители Турции Юсуф Генч (298 кг) и Кан Кахриман (293 кг).

Милена Хачатрян завоевала первую золотую медаль в женской борьбе турнира до 20 лет. В борьбе категории 76 кг армянская спортсменка показала результат 219 кг (99+120) в двоеборье, также была признана лучшей в упражнениях рывка и толчка.

В женской весовой категории 81 кг турнира Д-20 Лиана Гюрджян завоевала титул чемпионки Европы с результатом 223 кг (98+125) в парном разряде. Гюрджян также выиграла малые золотые медали в упражнениях на рывок и толчок.

Сурен Григорян (89 кг) стал победителем чемпионата Европы с результатом 340 кг (155+185) в турнире до 20 лет. Армянский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль в рывке и малую золотую медаль в толчке. Григорян превзошел турецких тяжелоатлетов Курназа Чана (339 кг) и Курназа Хакана Шукру (337 кг), завоевавших серебряную и бронзовую медали.

Гарик Карапетян завоевал золотую медаль в соревнованиях среди юношей до 20 лет в весовой категории до 96 кг с результатом 367 кг (171+196) в упражнении толчок и рывок. Второе место занял турок Озтюрк Эмре, уступивший Карапетяну 27 кг.

Ара Аганян также завоевал золотые медали в турнире до 23 лет. Он получил титул чемпиона в категории 96 кг с результатом 363 кг (168+195) в упражнении толчок и рывок.За Армению в чемпионатах Европы до 20 и до 23 лет выступали 23 тяжелоатлета.