25 октября посол Армении Армелла Шакарян вручила президенту Коста-Рики Родриго Чавесу верительные грамоты.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Мексике. В ходе беседы после официальной церемонии вручения верительных грамот посол выразила готовность углублять отношения с Коста-Рикой в областях, представляющих взаимный интерес. Армелла Шакарян представила сложную ситуацию, создавшуюся в регионе Южного Кавказа, подчеркнув важную роль международного сообщества в деле установления мира.