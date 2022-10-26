Алиевский клан понимает, что принятие Сенатом Франции резолюции о введении санкций и введение реальных санкций против Азербайджана может стать для него началом конца и вызвать цепную реакцию на введение санкций другими западными странами

Предстоящие 15 ноября обсуждения в Сенате Франции резолюции, призывающей к введению санкций в отношении агрессора Азербайджана, вызвали панику в Баку.

«Согласно резолюции, Азербайджану предъявляются обвинения в «массовых нарушениях права и военных преступлениях». Данная резолюция несет ряд экономических и политических угроз для Азербайджана. В частности, в ней содержится призыв ко всем странам Евросоюза отказаться от импорта нефти и газа из нашей страны. Также в проект включены такие требования, как обеспечение «прав на возвращение» армян в Карабах, «сохранение армянского культурного наследия» на освобожденных (оккупированных — Г.М.) территориях Азербайджана, отмена соглашений по поводу Лачинского коридора», — возопили алиевские СМИ.

Если быть более точным, Сенат Франции призывает правительство страны обсудить вопрос создания в Арцахе (Нагорном Карабахе) гуманитарного офиса, оказывать Армении всяческое содействие, в частности, в вопросе усилению ее обороноспособности с целью обеспечения территориальной целостности. Авторы резолюции ходатайствуют перед правительством Франции о гарантировании безопасности армянского населения и Армении в пределах ее международно признанных границ, предлагая с этой целью просить о размещении международных сил. Сенаторы подтверждают необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики, что можно использовать в качестве инструмента переговоров для утверждения длительного мира.

«Принятие резолюции может открыть Франции путь к снабжению Армении современным оружием, в результате чего усилятся позиции реваншистских кругов и, как следствие, начнется новая война, — возопили алиевские рупоры. — Двое авторов проекта резолюции представляют Социалистическую партию, имеющую в Сенате большинство. В связи с этим существует высокий риск того, что проект резолюции будет принят, особенно если учесть тот факт, что после столкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября (после агрессии Азербайджана против Армении — Г.М.) французские политики вернулись к агрессивной пропаганде против Азербайджана».

Да уж. Апшеронским террористам, привыкшим к безнаказанности, есть от чего распсиховаться. Ведь после подписания 9 ноября 2020 г. злополучного и по своей сути антиармянского трехстороннего — Россия-Армения-Азербайджан, — заявления по итогам азербайджанской агрессии против Арцаха и оккупации почти 80% арцахской территории, а впоследствии и захвата части приграничных районов Армении главарь апшеронской банды хвастливо уверял, что с Арцахом и Арменией покончено, армянская армия, мол, разгромлена. Однако в душе понимал, что это далеко не так и что армянскому народу просто нужно время, чтобы набраться сил. Потому и торопился/торопится принудить Ереван к заключению антиармянского же «мирного» договора, прокладке через армянский Сюник экстерриториального туранского коридора, в буквальном смысле слова перерезающего хребет Армении, лишающего его доброй половины территории страны и границы с Ираном. Именно Иран после блокирования Азербайджаном и Турцией границ и коммуникаций с Арменией в буквальном смысле слова стал для нас «дорогой жизни», а теперь решительно выступает против азербайджано-турецких планов по перекройке региона под их интересы.

Поскольку в ходе агрессии Азербайджана против Арцаха в 2020-ом и в последующем по ходу ряда агрессивных действий против Армении, мировые державы, в т.ч. сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США, Франция — хранили гробовое молчание, Алиев уж никак не ожидал, что инициированная им в сентябре этого года агрессия против Армении вызовет столь решительную реакцию коллективного Запада, окрестившего его агрессором и потребовавшего отвода азербайджанских войск за пределы международно признанной территории Республики Армения. До такой степени не ожидал, что вбросил в интернет ряд видео зверской расправы в ходе этой агрессии азербайджанских террористов с армянскими пленными. Сделал это для устрашения армян, а вызвал шквал негодования западных стран, в первую очередь Франции и США.

Апшеронскому диктатору казалось, что, развалив Минскую группу ОБСЕ, он лишил некоей опоры как Арцах, так и Армению. Потому и совершенно по хамски послал представителей Минской группы ОБСЕ США и Франции Стефана Висконти и Эндрю Шаффера, приехавших в Баку в декабре 2020 г.: «Приезд сюда был вашей идеей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу. …Если хотите сказать при камерах, скажите. Если нет, я попрошу вас уйти. …Азербайджан урегулировал конфликт, продолжавшийся около 30 лет, добился этого силовым путем и политическими средствами. Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции, Ереван никогда не подписал бы это добровольно. Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это — реальность».

Тогда упоенный иллюзией победы Алиев не предполагал, что Армения обретет поддержку Запада, начнет покупать вооружения, что найдутся страны, готовые продавать Армении современное оружие, что в приграничных с Азербайджаном районах Армении появятся международные наблюдатели Евросоюза, ОБСЕ (про ОДКБ по-прежнему ничего не слышно).

Тем более не предполагал, что одна из ведущих стран Евросоюза, который апшеронский диктатор всячески соблазняет перспективой замены санкционного российского газа «голубым» топливом азербайджанского розлива, вдруг вознамерится ввести санкции в отношении соблазнителя.

Не помогли и иезуитские жалобы на президента Франции президенту России. Жаловаться и плакаться — это в характере корчащего из себя мачо апшеронского диктатора. Западным странам жалуется на «российских оккупантов», а России — на притеснения Запада. Алиев обвинил Макрона в «манипуляциях фактами» за то, что президент Франции назвал вещи своими именами, а именно, что Азербайджан развязал 44-дневную войну 2020 года и в сентябре 2022 года напал на суверенную территорию Армении. Баку цинично заявил, что «сделанные французским президентом в адрес Азербайджана заявления, ставят под серьезное сомнение его нейтральность и непредвзятость в качестве посредника». Будто не Алиев заявлял, что не нуждается в посредничестве ни Франции, ни США.

А теперь алиевские шавки в панике распространяют петицию в попытке предотвратить принятие Сенатом Франции резолюции о введении санкций против Азербайджана и требовании немедленного вывода вооружениях сил с суверенной территории Армении. Так что, в стане главаря апшеронских террористов тот еще переполох.

Еще бы. Алиеву и его семейке с их многомиллионным имуществом за рубежом есть что терять. Согласно опубликованным в начале октября 2021 г. Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) данным, семья апшеронского главаря через 84 офшорные компании владела в Лондоне недвижимостью на порядка $700 миллионов. В офшорную империю вовлекались даже дети президента: свои первые компании они «учредили» еще в школе и в университете.

По данным OCCRP, в последние годы клан Алиевых вовлекается в многочисленные секретные бизнес-операции на нескольких континентах. Через оффшорные компании и посредников им контролируется значительная часть азербайджанской экономики, в том числе золотые рудники, туризм, компании мобильной связи и банки, а также приобретена элитная недвижимость в различных европейских городах и странах Персидского залива.

Еще раньше, в 2016 г., азербайджанское интернет-телевидение Meydan TV при содействии организации PIN (People in Need) подготовило карту принадлежащего клану Алиевых имущества, на которой подробно представлено находящееся в разных уголках планеты и Азербайджана имущество, расхищенное у азербайджанского народа. Отмечается, что по результатам журналистских расследований в мировой прессе периодически публиковались сведения о приобретенном Алиевым и членами его семьи имуществе стоимостью в миллиарды долларов. Располагается это имущество как в Азербайджане, так и за рубежом. В частности, указываются такие страны, как Италия (о. Сардиния), Панама, Британия (Лондон, Виргинские острова), Чехия (Карловы Вары, Прага), Россия (Москва), Румыния (Бухарест), Турция (Стамбул), Грузия (Тбилиси), Дубай.

Алиев понимает, что принятие Сенатом Франции вышеприведенной резолюции и введение реальных санкций против Азербайджана и алиевского клана может стать для него началом конца и вызвать цепную реакцию на введение санкций другими западными странами. Отсюда и паника. Под апшеронским диктатором и террористом не просто трон шатается, а земля готова разверзнуться. Тем более, что в его собственной стране его собственные угнетенные граждане люто ненавидят своего тирана и за войну, и за нищету, и много еще за что…