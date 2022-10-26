25 октября в папской базилике Санта-Мария-Маджоре под предстоятельством госсекретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина была совершена Святая Месса «Мир Армении», посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Святым Престолом.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с речью, в которой, в частности, сказал:

«Ваше Высокопреосвященство Кардинал Паролин,

Мы глубоко тронуты Вашим решением возглавить Святую Литургию и вместе с нами отпраздновать 30-летие братских отношений между Ереваном и Ватиканом. Благодарю за вдохновляющие слова и пожелания в наш адрес по такому важному поводу.

Ваше Высокопреосвященство,

Духовные отцы и сестры,

Дамы и господа!

Благодарю за то, что Вы пришли сюда, чтобы вместе помолиться перед величественной иконой Девы Марии о Мире в Армении.

Несмотря на многочисленные вызовы и бедствия, вызванные конфликтами и особенно недавним предосудительным применением силы соседней страной, наша страна никогда не теряла веры в высшие цели гуманизма и солидарности.

Армянский народ и правительство высоко ценят благословение Его Святейшества, направленное на укрепление наших отношений, а также призывы Папы Франциска к миру и его послания солидарности во время и после 44-дневной войны 2020 года, в дни последней агрессии, развязанной против армянского народа.

История дипломатических отношений между Арменией и Святым Престолом на протяжении почти трех десятилетий отличается политическим диалогом на высоком уровне, который благодаря взаимным усилиям постоянно развивается и углубляется. В этот период произошло много важных событий, которые демонстрируют идущий из глубины веков уровень взаимодействия и нынешний уровень межгосударственных отношений.

В апреле 2015 г. Папа Франциск совершил Святую Мессу, посвященную столетию Геноцида армян, свидетелем которой стал весь мир, также и впечатления от исторического визита понтифика в Армению в июне 2016 года навсегда останутся в наших воспоминаниях и сердцах. Мы гордимся тем, что Святой Григор Нарекаци, сын армянского народа и гений средневековой мысли, стал одним из 36 величайших мыслителей, получивших титул «Вселенского Учителя Церкви», которого Папа Франциск назвал и Учителем мира.

Сегодняшняя месса под предстоятельством госсекретаря является еще одним ярким проявлением дружбы Святого Престола с Арменией, страной, принявшей христианство в качестве государственной религии в 301 году.

Должен также отметить, что многовековая история отношений Армянской Апостольской и Католической Церквей является ценным стимулом для развития наших нынешних межгосударственных связей. Мы высоко ценим непрерывный межцерковный диалог, и я счастлив присутствием здесь Армянского Патриарха Рафаила Петроса Минасяна из Католического Дома Киликии, представителей Армянской Апостольской и Католической Церквей, Конгрегации мхитаристов и армянских сестер Непорочной Пресвятой Богородицы. Мы благодарны за Вашу поддержку и самоотверженные усилия.

Ваше Преосвященство,

Дамы и господа!

Этот знаменательный год предоставляет нам прекрасную возможность отметить наши достижения и подтвердить наши общие ценности. Мы искренне желаем, чтобы братский путь Армения-Святой Престол и всесторонний диалог, заложенные в духе взаимного уважения и доверия, продолжали существовать и помогали всем нам в построении мира и справедливости.Благодарю».