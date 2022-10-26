25 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с заместителем государственного секретаря по общим вопросам Святого Престола (заместителем премьер-министра) Эдгаром Пенья Пара и с другими высокопоставленными лицами Святого Престола.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Собеседники с теплотой вспомнили визит Эдгара Пенья Пара в Армению около года назад.

Они высоко оценили отношения между Арменией и Святым Престолом, основанные на исторических связях и общих ценностях, и обсудили вопросы двусторонней повестки.

За значительный вклад в развитие и укрепление межгосударственных отношений между Арменией и Святым Престолом Эдгар Пенья Пара был награжден Орденом Дружбы.

В ходе встречи министр иностранных дел РА Мирзоян представил ситуацию на Южном Кавказе, а также позицию армянской стороны относительно достижения безопасности и мира в регионе.Коснувшись гуманитарных вопросов, министр Мирзоян подчеркнул необходимость немедленного освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых в Азербайджане, и сохранения армянского исторического и культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.