Армения не портит отношений ни с одной страной.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил председатель НС Ален Симонян, коснувшись замечания, что власти Армении портят отношения с Российской Федерацией.

«Армения хочет, чтобы с ней обращались по справедливости, чтобы выполнялись обязательства, связанные с границами ее страны. И Армения сделает для этого все. Здесь нет места эмоциям, нет вопроса, нравится или не нравится. Есть обязательства, и мы будем добиваться выполнения этих обязательств и постараемся всеми возможными способами защитить жизни наших ребят и наши границы», — заявил Ален Симонян.

Он ответил на вопрос, возможно ли изменение политического курса, о чем пишут российские СМИ.«Извините, может, это российская сторона хочет изменить политический курс, Армения в этом направлении ничего не сделала. После революции говорили о выводе российской военной базы, выходе из ОДКБ и т.д. Об этом было сделано недвусмысленное заявление. Нет такой необходимости, такого нет. Ведь это факт, мы видим, что не Армения выходит из ОДКБ, а ОДКБ отошла от Армении. Если ОДКБ отошла, нам должны сообщить об этом или сказать, что мы могли защищать наши границы посредством других механизмов», — подчеркнул Симонян.