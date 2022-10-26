На очередном заседании постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания Республики Арцах, среди прочих вопросов повестки дня, был обсужден проект поправок в Конституцию Республики Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Национального собрания Арцаха, уточнив, что, по словам председателя специализированной комиссии по конституционным реформам при президенте Арцаха, начальника Управления делами аппарата президента Арцаха А. Лазаряна, проектом изменения Конституции Республики Арцах предлагается закрепить более гибкий инструментарий для осуществления конституционно-правовых изменений. Тем самым предотвратить возможные конституционные кризисы, учитывая геополитические развития, нынешнюю военно-политическую ситуацию в Республике Арцах и внутренние и внешние угрозы.

В целях обеспечения гибкости конституционно-правовых изменений предлагается пересмотреть правовые нормы, касающиеся способов внесения изменений в Конституцию, оставив без изменений действующую статью 163 Конституции, согласно которой статьи 1-4 и 163 Конституции не подлежат изменению.

Предлагается установить, что изменения в Конституцию и статью 175 Конституции «Границы юрисдикции Республики Арцах» принимаются только путем референдума, оставляя неизменным круг лиц, имеющих право проявлять инициативу в принятии и изменении Конституции.

При этом в проекте предлагается установить, что поправки к другим статьям Конституции принимаются Национальным собранием по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов, президента Республики или не менее пяти % граждан, обладающих избирательным правом, в результате решения, принятого не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов.Проект был одобрен комиссией, и в первом чтении он будет включен в повестку дня очередной сессии НС Арцаха.