Его Святейшество Папа Франциск 25 октября принял министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, находящегося с официальным визитом в Ватикане.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, выразив благодарность за предоставленную встречу, министр иностранных дел Арарат Мирзоян передал понтифику теплые приветствия от армянского народа и правительства. Министр отметил, что его визит в Ватикан проходит в 30-летний юбилейный год установления дипломатических отношений между Арменией и Святым Престолом, и это хорошая возможность обсудить двусторонние отношения, основанные на вековых исторических связях и идентичных духовных ценностях.

Министр иностранных дел Армении выразил признательность за многочисленные послания и призывы к миру, озвученные Папой Римским в дни 44-дневной войны, как и в последующие дни. Министр Мирзоян представил Его Святейшеству ситуацию в регионе, подчеркнув важность адресации гуманитарных вопросов, и в связи с этим передал Папе Римскому послание премьер-министра Армении.